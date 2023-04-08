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Karagül’ün istifanın ardından MHP Karabük 2. sıra milletvekili adayı Murat Orhan oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan’dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi perşembe günü açıklandı. Karabük’te de MHP’nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül’ün istifası kabul edildi.

Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül’ün ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa etmesinin ardından yerine Murat Orhan geldi.

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