Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İhsan Irgatoğlu’nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Yozgat merkezde bulunan Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Irgatoğlu’nun yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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