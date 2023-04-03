Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe teşkilatı, Ramazan programları çerçevesinde Yıldırım’ın mahallelerini gezerek vatandaşlarla buluşuyor.

MHP Yıldırım kadrolarının Ramazan ayı münasebetiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri ziyaret ve sohbet programlarına, Belediye Meclis üyeleri ve MHP Milletvekili aday adayları da eşlik ediyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, gündüz esnaf ziyaretleriyle başlayarak, sahura kadar devam eden Ramazan programlarına yönelik olarak, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yıldırım’ın tüm mahallelerinde Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ziyaret ve sohbet programları gerçekleştiriyoruz. Gündüz esnaflarımızı ziyaret ederken, teravih namazı sonrası da samimi bir ortamda hemşerilerimizle bir araya gelerek, hasbihal ediyor, istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

“TBMM’de güçlü MHP güçlü Cumhur İttifakı için destek bekliyoruz”

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere dikkat çeken Kadir Taşçı, “Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz her ortamda Cumhur ittifakının hedeflerini anlatıyor, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü MHP güçlü Cumhur İttifakı için partimize desteklerini talep ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli programlarla, Yıldırım’ın her mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dertlerini, taleplerini daha evvel dinlediğimiz ve sorunlarının çözümüne yönelik adımlar attığımız için şimdi ziyaret ettiğimiz yerlerde vatandaşlarımız tarafından aileden biri gibi karşılanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her kapıyı çalacak, her gönüle gireceğiz”

“Yıldırım’da vatandaşlarımızın MHP’ye karşı büyük bir teveccühü var. Bu teveccüh Türkiye’nin geleceğini tayin edecek olan 14 Mayıs seçimlerinde sandığa yansıyacak” diyen Taşçı, cumhuriyetin 100’üncü yılına vurgu yaparak “Yıldırım’da partimizin oyunu yükseltmek ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Cumhur ittifakının başarısını sağlamak için, seçim yasakları başlayana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Her kapıyı çalacak, her gönüle gireceğiz” ifadelerini kullandı.