Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yıldırım İlçe Divan Toplantısı Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı. Partililerin yoğun ilgi ve coşkusuna sahne olan Divan Toplantısı; MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İl Başkan Yardımcıları Sertaç Yurdacan ve Gökhan Altun’un katılımıyla gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yıldırım İlçe Divan Toplantısı Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapıldı. Partililerin yoğun ilgi ve coşkusuna sahne olan Divan Toplantısı; MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İl Başkan Yardımcıları Sertaç Yurdacan ve Gökhan Altun’un katılımıyla gerçekleşti.

Yıldırım’ın toplantısına partililerin yanı sıra; muhtarlar, çeşitli hemşehri derneklerinin federasyon başkanları, dernek başkanları, meslek odası, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş da katıldı.

Divana başkanlık eden Fevzi Zırhlıoğlu salondaki kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin Türkiye için önemine dikkat çekti ve parti mensuplarından Cumhur İttifakının başarısı için destek istedi.

“Yıldırım’ı karış karış geziyoruz”

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları slayt eşliğinde davetlilerle paylaştı. Yıldırımı karış karış gezdiklerini belirten Taşçı, mahallelerde yaptıkları çalışmalara yönelik olarak şunları söyledi:

“Yıldırımdaki 69 Mahallenin 61’inde mahalle sakinlerimizle biraraya geldik. Sohbet ettik, kendilerini dinledik, dertleştik. Sivil toplum kuruluşlarımıza, hemşehri derneklerimize, esnaf odalarımıza, spor kulüplerimize ziyaretler düzenleyerek Genel Başkanımızın selamını ilettik. Hem hal olduk. İlçemizin çok kıymetli muhtarlarıyla sık sık biraraya geldik. Mahallelerimizin sorunları, varsa eksiklerin ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili fikir ve öneriler üzerinden çok verimli görüşmeler yaptık. Yıldırımlı hemşehrilerimizin yoğun ilgi ve teveccühü ile üyelik çalışmalarımızı yaptık.”

“Milliyetçiliğimiz, karanlığın perdesini kaldırmak için yapılan bir mücadeledir”

Taşçı, “Gönlümüzde millet sevgisi, yüreğimizde Allah aşkı, şuurumuzda tükenmeyen dava sevdasıyla daha güçlü bir Türkiye’yi amaçlıyoruz” diyerek partisinin memleket ve millet sevdasına vurgu yaptı: Taşçı şöyle konuştu: "53 yıllık siyaset geleneği, bir asrı aşan fikriyatıyla Milliyetçi Hareket partisi güzelin, iyinin ve doğrunun tarafıdır. Türk Milletinin yeminlerine sonuna kadar sadıktır. Milliyetçiliğimiz, karanlığın perdesini kaldırmak için yapılan bir mücadeledir. Nereden geldiğimizi, nereye ulaşmak istediğimizi anlatan bir çağrıdır. Davettir ve yorulmayacak bir nefestir. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin belirlediği istikamete doğru ve en uygun vasıtalarla ulaşmak, açtığı yolda ayak izlerini takip etmek şanımız ve şerefimizdir.”

Taşçı, sözlerini Divana katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür ederek tamamladı.

MHP Yıldırım Belediye Meclis üyeleri adına konuşma yapan MHP Yıldırım Meclis Üyesi İhsan Bilgili ise bugüne kadar Yıldırım için mecliste yapmış oldukları çalışmalar hakkında konukları detaylı olarak bilgilendirdi.

Programın sonunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin 53. kuruluş yılına atfen, temsili olarak 53 yeni MHP üyesine partinin rozeti takıldı.