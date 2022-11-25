MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Edip Semih Yalçın’ın imzasıyla MHP Yenice İlçe Başkanlığı’na Murat Karagül atandı.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Edip Semih Yalçın’ın imzasıyla MHP Yenice İlçe Başkanlığı’na Murat Karagül atandı.

İlçe Başkanlığı görevine getirilen aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi olan Murat Karagül, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Edip Semih Yalçın’ın talimatları ile Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İlçe Başkanı olarak görevlendirildim. Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile partimizi Yenice’de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Partimizi ilçemizde en yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Partimizde emeği olan önceki ilçe başkanımız Ergün Karakırık başkanımıza, görev almış ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize davamıza ve partimize verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”dedi.

MHP Yenice İlçe Başkanı Murat Karagül başkanlığındaki Yenice teşkilatı, Eyüp Elieyioğlu, Aycan Telli, Altan Kırık, Aytaç Derecik, Aziz Ören, Bahattin Pınarbaşı, Vedat Kirenli,Sabri Tom, Niyazi Aydınlı, Şaban İncebacak, Dursun Kızılsu, Erdal Akman, İsmet Gökmen ve Ergün Akman’dan oluşturuldu.