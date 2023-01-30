Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İlçe Başkanı Murat Karagül, “ Cumhur İttifakı olarak bu seçimden zaferle çıkacağız inşallah. Ancak Karabük ilimizde malumunuz hepimizin bildiği üç milletvekili hakkı var. Bu üç milletvekilliği içerisinde en az bir milletvekilini yüce meclisimize hilalin gölgesi altında, bozkurttun çatısı altında, MHP çatısı altında gönderteceğiz “ dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İlçe Başkanı Murat Karagül, “ Cumhur İttifakı olarak bu seçimden zaferle çıkacağız inşallah. Ancak Karabük ilimizde malumunuz hepimizin bildiği üç milletvekili hakkı var. Bu üç milletvekilliği içerisinde en az bir milletvekilini yüce meclisimize hilalin gölgesi altında, bozkurttun çatısı altında, MHP çatısı altında gönderteceğiz “ dedi.

Karagül, açıklamasında “ Geçtiğimiz günlerde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerime büyük bir saygısızlık yapılarak İsveç’te büyük elçilik binamızda büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizin yanında olarak bunları kınadığımızı belirtmek istiyorum. Malum oyun büyük, tezgâh büyük diyorum. Bir sürü tezgâhlar oyunları bizler için kurmaya çalışıyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi neferleri olarak Türkiye Cumhuriyetinde Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ömrü uzun olsun. O var olduğu sürece biz bu oyunların hiç birine gelmeyeceğiz. Oyun tezgah ne kadar büyük olursa olsun, hava ne kadar puslu olursa olsun biz Bozkurt’uz. Varsın puslu havanın hesabını koyunlar yapsın. Malumunuz 2023 seçimleri var. Seçimlere Cumhur İttifakı olarak birlikte katılacağız. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla şuan ki mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu seçimden zaferle çıkacağız inşallah. Ancak Karabük ilimizde malumunuz hepimizin bildiği üç milletvekili hakkı var. Bu üç milletvekilliği içerisinde en az bir milletvekilini yüce meclisimize hilalin gölgesi altında, bozkurttun çatısı altında MHP çatısı altında gönderecektir. “