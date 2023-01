MHP Balıkesir İl Yönetimi ilçelerde STK ve muhtarlarla buluşmalara devam ediyor. MHP İl Yönetimi istişare toplantılarına Susurluk’ta muhtarlarla devam etti.

Susurluk’ta yapılan istişare toplantısında muhtarlara seslenen İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Sayın İlçe Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Susurluk İlçemizin birbirinden kıymetli Mahalle Temsilcileri ve Muhtarlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi Susurluk ilçe Başkanlığımızın düzenlediği istişare Toplantısında sizler ile bir arada olmanın mutluluğu ve umudu içerisindeyim.

Mutluluğum Milliyetçi Hareket Partisinin Balıkesir’de Sizlerin üstün gayretleri ile gittikçe büyümeye devam ettiğini görmem, Umudum ise bu büyük birlikteliğin 2023 ve 2024 yılında Balıkesir’de zaferle taçlanacağıdır.

Değerli Muhtarlarım: Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak, her hafta gerçekleştirdiğimiz çeşitli programlar ile Mahalle, Mahalle, Cadde, Cadde, Sokak, Sokak her bir vatandaşımıza ulaşmaya bu vesile ile siz kıymetli muhtarlarımız ile bir araya gelmenin gayreti içerisindeyiz.

Biliyoruz ki Muhtar demek mahallesinin onuru, demokrasinin namusudur. Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahalledeki devlet, mahallindeki cesaret demektir. Milliyetçi Hareket Partisi muhtarlıkların sorunlarının çözümünü, taleplerinin karşılanmasını ve daha da güçlenmesini istemektedir. Muhtarlarımız demokrasimizin itibarı, devletin mahalle ve köylerdeki gözünün yanı sıra kulağı ve nefesidir. Vatandaşlarımızın gönlüne girmek için özverili çaba gösteriyorsunuz. Bizlerde bu çabayı İlçe Başkanlıklarımız üzerinden yakinen takip ediyoruz. Muhtarlarımızın her meselesi bizim de meselemizdir. Emin olunuz ki Bizler sizlerin her zaman sesiniz olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım: Sizler sadece seçim dönemi değil, her zaman partileri için bulundukları bölgede kıt imkânlarla çalışan, partimizin propagandasını bölgesindeki seçmene anlatan, parti politikalarımızın doğru bir şekilde seçmene ulaşmasını sağlayan, gerçek bir dava adamı gibi çalışan partililerimizsiniz. Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla yürürken en büyük destekçilerimiz sizlersiniz. Başarı bir ekip işidir. Elde ettiğimiz her başarıda katkınız büyüktür. Bu vesile ile konuşmalarıma son verirken katımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyor, Çalışmalarınızda başarılar diliyor, Sizleri Cenab-ı Allaha emanet ediyorum."