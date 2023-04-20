Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas’ın işlek caddelerinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Sivas Milletvekili adayı Av. İlker İpek, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sivas’ın yerli ailelerinden olan MHP Sivas Milletvekili adayı Av. İlker İpek, şehri karış karış gezmeye devam ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde Sivas’ta çalınmadık kapı bırakmayan MHP Sivas Milletvekili adayı Av. İlker İpek, cadde ve sokaklarda da vatandaşlarla ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

İstasyon ve Bağdat Caddeleri ile kahve kıraathaneleri ziyaret eden Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, halkın yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

"TBMM’de daha güçlü olmak zorundayız"

Seçimlerin önemine değinen Av. İlker İpek, “Türk dünyası ve İslam coğrafyasının yegane umudu Türkiye’dir. Türk düşmanları 6+1 ayaklı masa ve altındakileriyle birlikte birilerinin sözde Ata, birileri sözde ulusalcılık, birileri sözde milli görüş temsilcisi oldukları iddiası ile masa ayağı olarak da bölücüleri yanlarına alarak, Türklüğe karşı husumet cephesinde yeniden tekrar bir araya gelmişlerdir. Ama karşılarında Rabbime şükürler olsun ki dün olduğu gibi bugün de milyonlarca yetişmiş Türk milliyetçisi, Türk ülkücüsü bozkurtlar bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi bulunmaktadır, liderimiz sayın Devlet Bahçeli bulunmaktadır. Sivas’ı hak ettiği taşımak için TBMM’de daha güçlü olmak zorundayız. Mecliste daha da kuvvetli olmak Sivas’ın sesini, Sivas’ın öz evlatları tarafından daha güçlü duyurmak adına bu yola çıktık. Oylarınıza ve dualarınıza talibiz” dedi.

İpek, vatandaşların Ramazan Bayramını da kutlayarak, “11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Rabbim, Ramazan Bayramı hürmetine bizlere sağlık, sıhhat ve mutluluk versin. Ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına yönelik alçak düşünceler içinde olanlara fırsat vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.