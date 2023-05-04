Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Halkın her kesiminin takdirini toplayan MHP Milletvekili Adayı Av. İlker İpek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Alim Yıldız, ziyarette İpek’e 14 Mayıs seçimlerinde başarılar dileyerek, seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. Av. İlker İpek, daha sonra beraberindeki teşkilat üyeleri ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü yerleşkesinde bulunan esnafları ve öğrencileri ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde destek ve dua istedi.

Milletvekili adayı Av. İpek, Sait Paşa ve Celal Bayar Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İpek, “3 Hilal’e 3 vekil yakışır dedik, çalışmalarımıza aralıksız sürdürüyoruz. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı tek tek dolaşıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Onlarda sağ olsunlar bizleri, kendi öz kardeşleri olarak görüyorlar. Destekleri bizler için önemli. Mecliste daha güçlü olmak için çaba gösteriyoruz. Bizlerin mecliste güçlü olması demek Sivas’ın ve Sivaslının güçlü olması demek. Halkımızın teveccühü bizleri gururlandırıyor. İnşallah Sivas’tan 3 Hilal’imize yakışan 3 milletvekilimiz ile mecliste Sivaslıları temsil edeceğiz” dedi.

İpek’e ziyaretlerinde Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcımız Gökhan Karapınar ve teşkilat mensupları eşlik etti.