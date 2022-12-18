Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MASKİ) ilçede sürdürdüğü altyapı çalışmalarına yönelik CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Karabulut, "İçten içe takdir ettiğiniz bu çalışmayı boş laflarla eleştirip komik duruma düşmeyin ”dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MASKİ) ilçede sürdürdüğü altyapı çalışmalarına yönelik CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Karabulut, "İçten içe takdir ettiğiniz bu çalışmayı boş laflarla eleştirip komik duruma düşmeyin ”dedi.

MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının ilçede süren altyapı çalışmalarının uzadığına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karabulut, “İlçemizin merkezine Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ tarafından 140 milyon TL yatırım bedeli ile 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon ve 7 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme işi ile 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek atık su arıtma tesisi çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar 4 Kasım 2021 tarihinde başladı. Projenin bitiş tarihi ise 4 Ekim 2023’tür. Bu bilgiye kendileri de halka açık olan Kamu İhale Kurumundan ulaşabilirler, fakat doğru bilgiye ulaşmak yerine çamur at izi kalsın mantığıyla siyasi rant uğruna bu dev yatırımı görmezden gelmek ilçe halkının refahına karşı çıkmak demektir. Boş laflarla eleştirdiğiniz bu yatırım, ilçe merkezinin altyapısını sağlıklı bir hale getirecek, üst yapısı da ilçemizin hak ettiği modern bir görünüme kavuşturacak. İçten içe takdir ettiğiniz bu çalışmayı boş laflarla eleştirip komik duruma düşmeyin. Selendili vatandaşlarımız çok iyi biliyorlar ki Büyükşehir ve MASKİ ekipleri yağmur çamur demeden Selendi sağlıklı içme suyuna kavuşsun, kanalizasyon sorunu ortadan kalksın, yağmur suları sağlıklı bir şekilde aksın ve Selendi İleri Biyolojik Atık su arıtma tesisine bir an önce kavuşsun diye canla başla çalışıyor. Yapılan eleştiriler başta bu çalışan kardeşlerimizin emeklerine büyük hakarettir. Öte yandan İller Bankası tarafından çıkılan ihaleye projenin bitirilmesi için verilen süre tam 700 gündür. Çalışmaların yapıldığı 365 günlük süreçte ise 36 kilometre içme suyu hattı döşenmiş ve içme suyu hattı döşeme işinin yaklaşık yüzde 95’i tamamlanmıştır. 31 kilometre kanalizasyon hattı döşenmiş ve kanalizasyon hattı döşeme işinin de yaklaşık yüzde 80’i tamamlanmıştır. 7 kilometre yağmur suyu hattı döşeme işi ise yüzde yüze ulaşmıştır. Selendi İleri Biyolojik Atık su arıtma tesisinde ise çalışmalar yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tamamlanmıştır. Yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurulunca, tamamlanma oranlarına bakılınca Büyükşehir ve MASKİ ekiplerinin ne kadar özveriyle çalıştıkları ortaya çıkmaktadır. Ben merak ediyorum Selendi için yüz yılın yatırımları yapılırken, kardeşlerimiz canla başla çalışırken, çıkıp ’yağmur yağdı çamur oldu’ diye açıklama yapanlar bu ekibin yüzüne nasıl bakacak! Hizmetin siyaseti olmaz. Zahmet olmadan rahmet de olmaz. Selendili vatandaşlarımız Büyükşehir’in de MASKİ’nin de çalışmalarını çok iyi biliyor. Kaldı ki çalışmaların gerçekleştirildiği yerlerde ekipler tarafından zemin düzeltme işlemleri de sık sık yapılıp vatandaşların mağdur olmaması için de çaba sarf ediliyor. Bu çalışmalar belirlenen günden erken bittiğinde, Selendi halkı rahata erdiğinde, eminim siz rahatsız olacaksınız. Amacınızın Selendi halkının sağlıklı, rahat, konforlu yaşaması olmadığı belli. Şimdi gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz” dedi.