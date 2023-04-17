MHP Samsun İl Başkanlığı düzenlediği toplantı ve iftar programı ile milletvekili adaylarını tanıttı.

Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra 14 Mayıs seçimlerini ele aldığı bir konuşma yaptı.

Başkan Kandıra yaptığı konuşmada, “Bugün birbirinden değerli adaylarımızın tanıtımı için bir araya geldik. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gücümüzü yaradanımız Allah’tan ve yüce Türk milletinden alıyoruz. Her biri donanımlı, birikimli, vatan aşkıyla kavrulan yılmaz ülkücüler olarak, her görev verildiğinde gözümüzü kırpmadan davamızın meşalesini son nefesine, son neferine son damla kanına kadar taşımanın şerefiyle yetinen fedakar, cefakar, çilekeş ülküdaşlarım; bu dava uğruna canlar verdik, öksüzler yetimler bıraktık, ihanetlere uğradık ama yılmadık yıkılmadık yıkılmayacağız. Bugün ülkücüler Türk Milleti’nin bağrında el ele vermiş, buradadır. Vatanımız çok zor bir süreçten geçerken, ciddi bir dönemecin de eşiğindeyiz. 14 Mayıs öyle sıradan bir gün asla değil. 14 Mayıs geleceğimizi oylayacağımız, var olma veya yok olma savaşının bir versiyonunun yaşanacağı gündür. Geleceğimiz olan neslimizi korumak geliştirmek için vatanımızı korumak ve kollamak için 14 Mayıs’ı heyecanla bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçeceğiz. Milletvekilliğinde ise Milliyetçi Hareket Partisi diyeceğiz. Samsun kurtuluş ve aydınlığın şehri olduğunu 104 yıl önce gösterdi yine gösterecektir” dedi.

Toplantı MHP Samsun Milletvekili adayları Prof. Dr. İlyas Topsakal, Abdullah Karapıçak, Prof. Dr. Hüseyin Demir, Berfin Kara, Yunis Aksu, Yaşar Dursun, İbrahim Yüksel, Hami Korkmazlı ve Abdülvahip Vardar’ın konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından iftar saatinin gelmesiyle hep beraber oruç açıldı. Toplantı ve iftar programına parti yöneticileri, üyeleri ve gönül verenleriyle yoğun katılım yaşandı.