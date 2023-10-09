MHP Palandöken İlçe Başkanlığınca düzenlenen kahvaltıda teşkilat mensupları bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, sohbet havasında, kaynaşma ortamı sağlaması amacıyla düzenledikleri program için katılımcılara teşekkür etti.

Karaoğlu, “Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin deyimi ile İstiklalimizin son müdafaa hattı olan ve bir neferi olmaktan onur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında göreve getirildiğimiz günden bu yana şiarımız olan “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” düşüncesiyle Erzurum’umuza ve Palandökenimize hizmet ettik. Partimiz ve Cumhur ittifakı için; Çok çalıştık ve çalışacağız, Palandöken’e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz, Yerimizde saymadık, yılgınlığa düşmedik, bir günümüz diğerine eşit olmadı. Hedeflerimizin gerisine düşmemek için gündüz oturmadık, gece uyumadık. Ne demişsek yaptık, ne söz verdiysek tuttuk. Müfterileri hayal kırıklığına uğrattık. Karamsarlık ve kötümserlik aşılayanları şaşkına döndürdük. Cumhur İttifakının ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşması için gecemizi gündüzümüze kattık” diye konuştu.

Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların belirlenmesi ve Kızılelma Yürüyüşümüzün sağlam sağduyulu iradeyle sürüp gitmesi amacıyla 12 Ağustos’ta büyük bir katılımla ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Karaoğlu, “Ülkücü Harekete mensup delegelerimizin teveccühü ile bu Kutlu Davaya yeniden Hizmet etme fırsatı bulduk. Bilge Liderimizin talimatları gereği; gönülleri kazanarak yolumuza devam edecek, hiç kimseyi ayırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacağız. Yerelde İktidar, Ülkede istikrar sağlamak amacıyla çıktığımız bu Kutlu yolda ilk sloganımız istiklal için birlik, istikbal için dirlik ve kazanan Türkiye olacaktır’ diye konuştu.