Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehlivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verilişinin 94. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Türk Milleti’nin teminatı kalbi vatan ve millet sevdası ile yanıp tutuşmuş öğretmenlerimizdir. Onlar olmadan, kimse yönünü bulamaz, dünyayı daha ileriye götüremez. Bu nedenle öğretmenlik, en kutsal mesleklerden biridir” dedi.

Gerek dini inancımız gerekse örf ve adetlerimizde öğretmenin ayrı bir yeri olduğunu belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, "Yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’in ilk emri ‘Oku’dur. Binlerce yıllık geleneğe sahip Türk toplumunun öncelikleri arasında öğrenmek, ilk sıralardadır. Öğrenmenin de temel unsuru öğretmenlerdir. Öğretmeler olmadan, kimse yönünü bulamaz. Bu aziz millet tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermiyorsa bunu da kahramanları yetiştiren öğretmenlerine borçludur. Bu nedenle öğretmenlik, toplumumuzda en kutsal mesleklerden biridir. Gelecek nesil hep öğretmenlerin olacaktır” dedi.

Cehaletin her zaman felaket getirdiğini bilginin ise dünyayı güzelleştirdiğini belirten Burak Pehlivan, “Öğrenme her şeyin başı, bilgi ise paha biçilmez bir değerdir. Gençlerimizi milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştiren bu kutsal mesleğin tüm fertleri başımızın tacıdır. Çocuklarımızı vatanına, milletine, devletine ve en nihayetinde tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri sorumlulukları, vatanın her köşesinde fedakarca yerine getiren öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.