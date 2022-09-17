Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Burak Pehlivan, Merhum Başbakan Adanan Menderes’in idam edilişinin 61. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada “Merhum Başbakanımız Adnan Menderes bu milletin onur mücadelesinin kahramanı olmuştur. Aradan 61 yıl değil 61 asır geçse de gönüllerdeki yerini koruyacaktır ” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Burak Pehlivan, Merhum Başbakan Adanan Menderes’in idam edilişinin 61. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada “Merhum Başbakanımız Adnan Menderes bu milletin onur mücadelesinin kahramanı olmuştur. Aradan 61 yıl değil 61 asır geçse de gönüllerdeki yerini koruyacaktır ” dedi.

Yassıada Mahkemelerinde yargılanıp, İmralı Adası’nda asılan ve Türk Milleti’nin gönlünde demokrasi şehidi olarak taht kuran Adanan Menderes’in ölümünün üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen halk arasında anısının ve sevgisinin halen taptaze olduğunu belirten MHP’nin Aydınlı MYK Üyesi Burak Pehlivan, “Azil Milletimizin kalbinde müstesna bir yeri olan değerli devlet ve siyaset adamı Adnan Menderes bütün hayatını, ülke yönetiminin tek ve yegane sahibi millet iradesine, Türkiye’nin demokratikleşmesine ve kalkınmasına adamıştır. Merhum Menderes ve arkadaşlarının demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir. ‘Yeter Söz Milletin’ şiarını siyasetin merkezine koyan merhum Menderes, bu uğurda canını feda etmiş ve bu milletin onur mücadelesinin bir kahramanı olmuştur. Onu ve arkadaşlarını haksız bir şekilde yargılayıp, idamına onay veren vesayet odakları ise tarihe kara bir leke olarak geçmişlerdir ve bu millet tarafından asla affedilmeyeceklerdir. Aydın’ın yetiştirdiği Başvekil Adnan Menderes’in idamı Türk siyasi hayatının yüz karasıdır” dedi.

1899 yılında Aydın’ın Çakırbeyli köyünde doğup Kurtuluş Savaşı’na katılarak İstiklal Madalyası da alan Adnan Menderes’in 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık görevini en iyi bir şekilde yürüttüğünü belirten Pehlivan, “Türkiye Cumhuriyeti, 1950-54 yılları arasında ekonomik yönden atılım yılları oldu. Serbest piyasa ekonomisi ve yabancı sermayenin Türkiye’ye akışı sağlandı. Bu sermayeler ile başta tarımda makineleşmek olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlarla değerlendirildi. Türkiye Vakıflar Bankası kuruldu.

17 Temmuz 1957’de Kıbrıs’ta, silahlı terör örgütü Eoka’ya karşı Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. Bunun finansını da bizzat Adnan Menderes örtülü ödenekten temin etti. 17 Şubat 1959’da İngiltere’de geçirdiği uçak kazasından sıyrık bile almadan kurtulması O’nun Türk Milleti’nin gönlünde iyice yer etmesine neden teşkil etti. 1959 yılında da Menderes Hükümeti’nin zorlamasıyla da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 1955-60 dönemindeki ekonomik krizi bahane eden Cunta, 27 Mayıs 1960 da Askeri Darbeyle, Halkın oyuyla iktidara gelmiş olan DP’yi devirmiş ve başta Adnan Menderes ve Arkadaşlarını Yassıada’ya sürgüne göndermiştir” diyerek Menderes’i rahmetle yad ettiğini söyledi.