Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Burak pehlivan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Söz konusu vatan olduğunda bu milletin neler yapabileceğini görmek isteyenler 19 Mayıs’ı incelesin. Bağımsızlık ve özgürlüğün yılmaz bekçileri Türk Gençliği’nin 19 Mayıs ruhu, 104 yıl önce nasılsa bugün de aynıdır. Bu aziz milletin 19 Mayıs ruhu ilelebet 18 yaşında kalacaktır” dedi.

Tarihten bu yana hiçbir zaman esareti kabul etmeyen bu aziz milletin kıyamete kadar bağımsız ve özgür olarak Al bayrağını dalgalandıracağından kimsenin şüphe duymamasını isteyen Burak Pehlivan, “19 Mayıs 1919, Türk milletinin talihini zaferle biten bir rotaya çevirdiği, aziz vatanın üzerindeki kirli oyunun sökülüp atıldığı bir tarihtir. Bu aziz millet asırlar boyunca üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunu dün olduğu gibi bugün de bozmasını bilecektir. Sultan Alparslan’dan bu yana Türk yurdu olan Anadolu topraklarını bölüşmek ve paylaşmak isteyen emperyalist güçler, 19 Mayıs’ta başlayan Milli Mücadele ateşinde yakılıp yok olmuştur. Büyük Türk Milleti’nin aziz vatanını kanın son damlasına kadar savunmak için yola çıktığı 19 Mayıs, söz konusu olduğunda bu milletin neler yapabileceğini gösteren tarihlerden bir tanesidir. O günden bu güne emperyalist güçler farklı yöntemlerle Anadolu topraklarına hala saldırmakta Ancak Büyük Türk Milleti, her seferinde bu saldırıları yine 19 Mayıs 1919 ruhuyla durdurmaktadır. 19 Mayıs tarihi, söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda, Türk Milleti’nin neleri göze alabildiğinin, diriliş şuuruyla neler yapabileceğinin gösterildiği çok önemli bir tarihtir” dedi.

Burak Pehlivan açıklamasında tüm gençlerin ve vatan için kendini her zaman 18 yaşında hisseden Türk Milletinin Gençlik Bayramı’nı kutlayarak vatan için şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.