Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Burak Pehlivan, kurban bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanı önemine dikkat çekti.

Sadece seçim dönemlerinde değil sürekli halkın içinde yer alan çalışmaları ile Aydın’da farklı bir siyaset algısı oluşturan MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın yanında gönül almak için de birer fırsat dönemleri olduğunu hatırlattı. Pehlivan, “Bayramınlar, milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın, barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleridir. Bayram demek, kucaklaşma ve kavuşma demektir. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki mükellefiyeti bayramın gerçek anlamında saklıdır. Kurban; bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun göstergesidir. Kurban bayramında, kırgınlıkların giderilmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Türk-İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, yapılan ibadetlerin Yüce Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum” dedi.