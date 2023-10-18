Cumartesi günü 14. olağan il kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisinde güven tazeleyen İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve İl Yönetim Kurulu, Menteşe İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim aldı.

Geçen Cumartesi günü tek liste il gidilen MHP İl Kongresinde Oğuz Akarfırat ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçilmişlerdi. MHP eski İl Başkanı Mehmet Korkmaz’ın Milletvekili aday adayı olması nedeniyle MHP Genel Merkezi tarafından yerine atanan Oğuz Akarfırat, seçimle işbaşına geldi. Akarfırat, “Muğla’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi yeni dönemde Muğla’nın geleceğine yön verecektir” dedi.