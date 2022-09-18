Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i ziyaret etti,

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i ziyaret etti,

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ beraberindeki Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekinci ve Bitlis il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik’i makamında ziyaret etti. ’İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma Programı’ çerçevesinde yapılan ziyarette MHP heyeti Kaymakam Özçelik’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özçelik ise MHP milletvekilleri ve beraberindeki heyete teşekkür etti.