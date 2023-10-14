Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, “Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 il ve 1000 ilçe projesinde Yüksekova’nın il olmayı hak ediyor” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Hakkari ve Van’da gerçekleştireceği 3. olağan kongresi için hava yoluyla Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova’ya gelen milletvekili Sönmez ilk olarak esnaf, STK temsilcileri ve kurum müdürlerini ziyaret etti. Milletvekili Sönmez, Yüksekova’nın her bir esnafı bizi bağrına bastığını, bundan dolayı kendisini çok mutlu ettiği ve Yüksekova’yı çok sevdiğini söyledi. MHP Isparta Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Hasan Basri Sönmez, ‘’Burada yapılacak olan MHP Hakkari il kongresi için bulunmaktayız. bugün il ve ilçe teşkilatımızla birlikte başta esnaf ziyareti olmak üzere Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odasını ile Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde vatandaşımız özellikle Yüksekova’nın il olmasını istediklerini dile getirdi. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bir projesi olan 100 il 1000 ilçe projesi çerçevesinde Yüksekova’da il olmayı bekleyen ilçeler arasında yer alıyor. Benimde kanaatim odur ki Yüksekova il olmayı hak ediyor. Bizde bunun için üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde ilçede bulunan Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı’nın sefer sayısının az olmasından ve Yüksekova’ya 2021’de ihalesi yapılan BOTAŞ Doğalgaz boru hattının hala tamamlanmamasından kaynaklı şikayetler aldıklarını aktaran Sönmez, “Hakkari Valimiz Yüksekova’daki sorunlara zaten hakim. İlçedeki bu sorunu bizlerde esnafımıza söz verdiğimiz gibi gerekli mercilere durumu aktarıp takipçisi olacağız. Son olarak Hakkari, Yüksekova hem doğasıyla hem misafirperverliğiyle ve yeraltı zenginlikleriyle güzel bir coğrafya ya sahip. Bugünde Yüksekova halkı bizi sıcak karşıladığı için hepsine çok teşekkür ederim” diye konuştu.