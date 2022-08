Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Arzu Erdem, 15 Temmuz Gaziler Platformu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Bizim için vesayette aynı darbede aynı darbenin ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Biz her zaman bu lambaları açık tutuyoruz. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanımızı da dindirtmeyeceğiz" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Arzu Erdem, 15 Temmuz Gaziler Platformu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Bizim için vesayette aynı darbede aynı darbenin ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Biz her zaman bu lambaları açık tutuyoruz. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanımızı da dindirtmeyeceğiz" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Milletvekili Arzu Erdem 15 Temmuz Gaziler Platformu’nu ziyaret etti. Burada gündemdeki konular üzerine bir süre sohbet eden Erdem ve Platform Başkanı Erol Bulut daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Makamlarından vazgeçtiler ama asla vatanlarından bir dirhem, bir santim vazgeçmediler”

FETÖ’cülere vatanı asla böldürtmeyeceklerini dile getiren 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “Milli duruşlarından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi’ne(MHP) her zaman hürmetlerimizi vatandaşlarımızın adına takdim ediyoruz. Duruşlarını takdir ediyoruz. Onların varlığı bize güç veriyor. Siz Türkiye’nin en sıkıntılı zamanlarında mayası, kimyası, betonu ve taşı oldunuz. Gerektiğinde sizin lideriniz ve ekibi en kritik dönemlerinde koltuklarından vazgeçtiler ve biz bunu defalarca gördük. Makamlarından vazgeçtiler ama asla vatanlarından bir dirhem, bir santim vazgeçmediler. Bundan dolayı da burada tüm teşkilatınıza hassaten ismi ile müsemma olan Devlet Bahçeli başkanımıza da teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz’daki duruşlarını hiç unutmadık unutturmayacağız. Sizin o duruşunuz sayesinde, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın sayesinde FETÖ’cüleri püskürttük. Bizim için vesayette aynı darbede aynı darbenin ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Biz gücümüzü devlet büyüklerimizden alıyoruz. Şunu teröristlerde bilsin biz her zaman bu lambaları açık tutuyoruz. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanımızı da dindirtmeyeceğiz” dedi.

“Altılı masa ile tavrımız net”

Altılı masa hakkında görüşlerini ifade eden Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Arzu Erdem, “Altılı masa ile tavrımız net. Biz onu altılı masa olarak görmüyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli beyin grup toplantısında gösterdiği resim keşke yanımda olsaydı. Önemli olan masada yan yana olanlar değil. Masada oturan kimler var. Ben her birinizden şunu rica ediyorum. O masada yer alan herkese sorulması gereken birinci soru şu; Siz PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile bir arda mısınız değil misiniz? İkinci soru; Ankara patlamasında otobüs durağındaki patlamada teröristin leşini kaldıran HDP milletvekilleriyle CHP milletvekilleri var mıydı yok muydu? HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu söylemek suretiyle, tekrar İP’in başındaki kişiye lütfen şunu sorun gerçekten bugün Aybike öğretmenin kanı elinde olan Selahattin Demirtaş’ı çıkarmak istiyorlar mı çıkardıkları vakit kahvaltı yapacaklar mı? Bizim için o masada kim olursa olsun aynı sorulara muhatap ve Türk milletinin de sorması gereken sorular bunlardır.

“Helalleşme toplantıları siyasi bir hamle”

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen helalleşme toplantılarının siyasi bir hamle olduğunu belirten Erdem "Helalleşme dediğimiz hakikaten artık insanların yüzü sokağa çıktığında Türk milleti tarafından teşhis edilmiş durumdadır. Bu isimleri çıkararak helalleşme yapıyoruz. Bunların sadece birer siyasi hamle olduğunu, bu maksatla yapıldığını, Türk milletinin sinesinden asla gelmediğini, gelmeyeceğini belirtmeliyim. Kavala’ya özgürlük isteyen birinin, Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyen birinin, FETÖ’cülerin eğer biz gelirsek şartlı salıverme diyen birinin helalleşmeye hakkı da yok yeri de yoktur. Bunu da buradan belirtmiş olalım” şeklinde konuştu.