Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Mardin’de, MHP Midyat İlçe Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Mardin’de, MHP Midyat İlçe Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde depremzedelere Türkiye’den ve dünyadan insanlar seferber oldu. Bu seferberliğe bir destekte MHP Midyat ilçe teşkilatından geldi. İlçe Başkanı Fırat Özel ve yönetimi depremzedeler için etkinlik düzenledi.

Elde edilecek gelirin afetzedeler yararına kullanılacağını belirten Özel, "Depremin ilk gününden itibaren Midyat halkı birlik oldu, tüm kurum kuruluşları, belediyemiz ve işadamlarımızla herkes varlığını gösterdi. Bizler de her zaman hazır, ilçemize gelen misafirlerimizin de başımızın üstünde yeri var. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Her konuda desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza ve teşrif eden misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Midyat Müftü Ergün Bulunmaz tarafından edilen duaya katılımcılar hep birlikte amin dedi. Etkinliğin 3 gün devam edeceği belirtildi.