24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye genel seçimlerinde MHP Mersin’de de 2 milletvekili çıkarmış ve Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Mersin milletvekili olmuştu. İkinci sıra olan Baki Şimşek yurtdışı oyların açıklanması ile seçilmişti. Bu dönem MHP daha güçlü bir liste ile oyunu artırmak istemektedir.

MHP’de “lider, doktrin, teşkilat” kültürü vardır. Milliyetçi Hareket’in geleneğinde güçlü bir “lider, doktrin, teşkilat” kültürü vardır. “Lider”e itaat edilir, fikirlerine “doktrin” olarak bağlanılır, disiplini “teşkilat” sağlar.

Mersin’de MHP milletvekili sıralamasında birinci sırada Tarsus’ta doğmuş ve Mersin’de büyümüş ve okumuş eğitimci ve işadamı Nişantaşı Vakfı ve Nişantaşı Üniversitesi kurucusu Levent Uysal oldu. Levent Uysal hem çocukluk ve gençlik yıllarından beri ülkücü camianın içinde olan, hem Mersinli kimliğini ön planda tutan, Mersin’de olan ailesinden ve Mersin’den kopmamış modern, gençlerin sevdiği entelektüel bir kişi. Mersin’de dengeleri değiştirecek bir aday olacaktır.

İkinci sırada olan Serdar Soydan ise zaten Mersin’de bilinen ve MHP’de en üst düzeylerde görev almış bir kişidir. Üçüncü sırada ise Erdemlili olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Uzm. Dr. Mustafa Akın yer almaktadır. Erdemli’de sevilen bir isimdir. Dördüncü sırada ise şu anda vekil olan Ülkü Ocakları Eski Başkanı Olcay Kılavuz yer almaktadır. Mevcut MHP milletvekili Baki Şimşek ise listede yer bulamamıştır.

MHP, Mersin’de sürpriz bir liste çıkararak yarışta ben de varım demiştir. Diğer partilerin listeleri de açıklandıkça önümüzdeki genel seçim daha da rekabetçi geçecektir.