TBMM Genel Kurulu’nda söz alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın "Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim” talebinde bulundu.

“Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi”nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, “Çocuklarımıza tatilde ödev vermeyelim” talebinde bulundu. Uysal, “"Bugün buradan bir baba, bir amca, bir dayı olarak seslenmek istiyorum ve kıymetli öğretmenlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyorum efendim. Lütfen çocuklarımıza ev ödevi vermeyelim çünkü çocuklar eve geliyorlar, dört saat beş saat ev ödeviyle uğraşıyorlar ve aileleriyle geçirecekleri hiçbir vakit olmuyor, hiçbir sevgiyi paylaşamıyorlar ve mutlak surette sadece ezbere dayalı bir eğitim alıyorlar. Onun için, ben de bir baba olarak kızım Elvin’le daha çok vakit geçirmek istiyorum, sevgiyi paylaşmak istiyorum bütün babalar gibi. Hatta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Hocamız da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Hele hele sömestir tatili oluyor, sömestirde de ödev vermeyelim; bırakın çocuklarımız biraz eğlensinler, aileleriyle biraz vakit geçirsinler. Şimdiden çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum" dedi.