Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Meral Akşener, Selahattin Demirtaş denen teröristle birlikte hareket etmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Cezaevinden çıksın özgür kalsın diyor. Gelsin birlikte kahvaltı yapalım diyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Meral Akşener, Selahattin Demirtaş denen teröristle birlikte hareket etmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Cezaevinden çıksın özgür kalsın diyor. Gelsin birlikte kahvaltı yapalım diyor" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’unda katılımıyla Rize’nin Ardeşen ilçesinde “Adım adım 2023 İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert çıktı. Kılavuz yaptığı konuşmada Akşener’i sert bir dille eleştirerek "PKK’lılara ve HDP’lilere sesi çıkmıyor" diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı hem masada hem sahada hem de bütün dünya milletlerine karşı varlığını net bir şekilde zaferle ortaya koymaktadır. Bir de Millet İttifakı var. Meral Akşener’i biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partimizin, binlerce Şehidimizin üzerinden her türlü makama gelmiştir. MHP’nin bütün makamlarına gelmiştir. Gelmediği kendine göre planladığı bir makam vardı. Oraya da gelemeyeceğini bildiği için ihanetle birlikte defolup gitti. Şimdi HDP ve diğerleriyle hareket ediyor. Açık açık dış devletlerin temsilcileriyle, Amerika’sı ile diğer ülkelerin elçileriyle toplantı yapıyor. Ben Başbakan olacağım diyor. Sana edebinle, ahlakınla evinin köşesine çekilip bir muhasebe etmek yakışır. Bu davaya, millete, teşkilata yaptığın haksızlığı ve hukuksuzluğu bu millet senden iki cihanda soracak. Sen unutuyorsun ki ülkücü hareket kendisine yapılanı unutur. Asla, biz hiç alacaklı kalmadık" ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener, Selahattin Demirtaş denen teröristle birlikte hareket etmek istiyor"

Konuşmalarına devam eden Kılavuz, "PKK’lılara ve HDP’lilere sesi çıkmıyor. Milletvekili Fatma Kurtalan İyi Partililerin yüzüne bakarak ’HDP’nin oylarıyla meclisin en son koltuklarında oturuyorsunuz. Haddinizi bilin’ dedi. Yazıklar olsun. Bunlardan bir kişi çıkıp da hayır öyle bir şey yok diyemedi. Nitekim Meral Akşener, Selahattin Demirtaş denen teröristle birlikte hareket etmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Cezaevinden çıksın özgür kalsın diyor. Gelsin birlikte kahvaltı yapalım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki "Ben Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım" diyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıydı. Onlarda nankör. Onlarda utanmazca her türlü iftirayı karalamayı yapıyorlar. 6’lı masa var bide HDP ile beraber 7 oluyor. Birde bunların destekçileri var. Bu ülke bunlara teslim edilmeyecek kadar değerli bir ülkedir. Bunların bu ülkeye yapacakları hiçbir hizmetleri yoktur" şeklinde konuştu.