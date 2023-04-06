MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesi yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday.
MHP 27.Dönem Mersin Milletvekili Baki Şimşek listede yer almazken Olcay Kılavuz 4. sırada yeraldı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Milletvekili seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili Adayları şu şekilde açıklandı ;
1- Levent Uysal
2- Serdar Soydan
3- Mustafa Akın
4- Olcay Kılavuz
5- Mehmet Şahin
6- Kürşat Türker Ercan
7- Mustafa Yaşar
8- Kıvanç Derya
9- Zeynel Korkmaz FA
10- Ferda Er
11- Fatih Önge
12- Ali Arı
13- Ali Kaya