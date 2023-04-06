MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesi yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday.

MHP 27.Dönem Mersin Milletvekili Baki Şimşek listede yer almazken Olcay Kılavuz 4. sırada yeraldı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Milletvekili seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili Adayları şu şekilde açıklandı ;

1- Levent Uysal

2- Serdar Soydan

CHP Mersin Milletvekili A. Adayı 'Dr. Nil Özveren Aşkın' CHP Mersin Milletvekili A. Adayı 'Dr. Nil Özveren Aşkın'

3- Mustafa Akın 

4- Olcay Kılavuz

5- Mehmet Şahin

6- Kürşat Türker Ercan

7- Mustafa Yaşar

8- Kıvanç Derya

9- Zeynel Korkmaz   FA

10- Ferda Er

11- Fatih Önge

12- Ali Arı

13- Ali Kaya