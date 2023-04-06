Yoğun katılımın olduğu açıklamada konuşan MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, 28. Dönem Milletvekili seçimleri için başvuran Aday Adaylarına başarılar diledi ve teşekkür etti.

Doğan, 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime girildiğini ve Cumhur İttifakı olarak bu seçimi kazanacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin; “Cumhur İttifakı’na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: Aziz Milletim Sıra Sende” sözüne atıfta bulunarak; “Allah'ın izniyle de en büyük amacımız ve arzumuz partimizin bulunduğu Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşmasıdır” diye konuştu.

Programa katılan Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşın Yılmaz yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakının önemini dile getirirken "Çok önemli bir seçime giriyoruz. Dünya'da gelişen olaylar Cumhur İttifakının ortaya koyduğu vizyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Biz Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ve Cumhur İttifakının yüksek hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada adaylık açıklaması yapan kıymetli hocamız Sayın Zeynel Korkmaz'a başarılar diliyor, adaylık başvurusu yapan tüm gönüldaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Aday Adayı Zeynel Korkmaz ise; “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde kentimize güzel hizmetler sunmak üzere yola çıktık” diyerek kendisini tanıttı ve "Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı hedefi ile başarılı olacaktır. Bizlerde bu yolda elimizden gelenin hep daha fazlasını yapacak, milletimize hizmet edebilmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.