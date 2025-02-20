Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Belediye Meclis üyeleri, TBMM’de MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ı ziyaret etti.

MHP Kütahya Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında Meclis üyeleri, Milletvekili Ahmet Erbaş ile bir araya gelerek, Kütahya hakkında sohbet ettiler. Erbaş, Meclis üyelerine TBMM’yi gezdirerek detaylı bilgiler verdi. Meclis üyeleri Milletvekili Erbaş’a misafirperverliği için teşekkür edrerken, Kütahya için birlikte çalışma vurgusu yapıldı.