Mardin’in Yeşilli ilçesinde MHP ilçe başkanlığına Ali Savaş atandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

MHP Mardin İl Binası'nda düzenlenen törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından imzalanan mazbatayı İl Başkanı Ferhan Bozkuş tarafından yeni başkan Ali Savaş’a takdim etti.

Törende açıklamalarda bulunan Yeşilli MHP İlçe Başkanı ali Savaş, partinin yerel teşkilatında yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını söyledi. Bana bu görevi layık gören MHP Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere il başkanımız Sayın Ferhan Bozku’a teşekkür ediyorum. MHP'nin ilkeleri doğrultusunda çalışarak, Yeşilli de parti teşkilatlanmasını ve gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ise, MHP Yeşilli İlçe Başkanımız Sayın Ali Savaş’ı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi tebrik ediyoruz. Kendileri bu işe laik görüldü. İnşallah Yeşilli’de MHP’nin güçlenmesine vesile olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf