Kasım ayından beridir boş olan MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner atandı. Cüneyt Tosuner’in atama yazısı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından bildirildi. MHP’nin yeni İl Başkanı olan Cüneyt Tosuner yazılı bir açıklama yaparak kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Tosuner, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın’ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Kutsal davamızın şanlı bayrağını taşıma onurunu bize layık gören Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar, samimiyetle partimize hizmet etmiş tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin emaneti, kutlu dergâh Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bulunmak, tanımı ne olursa olsun görev almak, bizler için onurdur gururdur. Bugün, Bismillah deyip, teslim aldığımız bayrağı, yere düşürmeden, kirletmenden ve lekeletmeden götürebildiğimiz yere kadar Allah’ın izniyle götüreceğiz." dedi.

MHP’nin, şahsi ikbal kaygısıyla değil, millî istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisi olduğunu ifade eden Tosuner, "Bu nedenle, şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil, davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız. Fitneye fırsat vermeyeceğiz. El ele, omuz omuza, sımsıkı kenetleneceğiz. Bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışacağız. Cenab-ı Allah’ın izniyle başaracağız. Milliyetçi Ülkücü Hareketin gür sesini şehzadeler şehrimiz Manisa’mızdan haykıracağız. Milliyetçi Ülkücü Hareketin her bir ferdini ve bütün Manisalı hemşehrilerimi bu kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyerek bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya davet ediyorum. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki Cenab-ı Mevla’nın nasip ettiği her imkân ve takdir ettiği her makâm aslında bir imtihandır. Rabbim bizlere bunun şuuruyla davamıza hizmet etmeyi, imtihandan alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin. Şerefli bayrağımızın taşıyıcısı, kutlu davamızın bekçileri olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, ülke ve ülkü sevdalısı mensuplarımızla ’2023 Lider Ülke Türkiye’ mefkûresi doğrultusunda gece gündüz çalışacağız." şeklinde konuştu.