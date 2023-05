Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emperyalizmin gedikli lejyonu olduğunu belirterek "İYİ Parti gizli temincisi, HDP girift tetikçisi, diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlar, Türk milletinden ahlaken ve manen kopmuşlardır. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır” dedi.

"Biz Sarhoş Osman Kavala’yı değil, Topal Osman Ağa’yı biliriz"

Partisinin Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan, aydınlatıldıkça ayaklanan ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaştık. Allah nasip etti bu şerefe milletçe Nail olduk. Esasen Cumhuriyet cumhurun eseri, şehitlerimizin ve milli mücadele kahramanlarının emanetidir. Bu eser, bu emanet can pahasına korunacaktır. Bunun içinde 2023’ün Cumhurun demokrasi zaferiyle taçlandırmak ve Türk ve Türkiye yüzyılının kapılarına aralamak milli bir görev olarak karşımızdadır. Böylesi bir fedakarlığı dün Topal Osman Ağa yapmıştı şimdi de sizler başarmalısınız. Biz Sarhoş Osman Kavalayı değil, Topal Osman Ağa’yı biliriz. Rahmetle şükranla yad ederiz. Biz adaleti bir casus bir terörist için değil bir kahraman için talep ederiz. Bu hakkın teslim amacıyla geciken bir adaletin tesisat arzusuyla üzerimize ne düşüyorsa yaparız ve mutlaka da yapacağız. Giresun’un zilletle işi olmaz, Giresun’un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır”

"Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır" diyen Bahçeli “Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun destekçilerine bakınız; Türkiye’ye hayrı dokunacak milletimize hizmet edecek tek bir isim, çevre ve siyasi zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu PKK’nın adayıdır. Kılıçdaroğlu FETÖ’nün, KHK’lilerin, bölücüleri, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır. Türkiye’yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz. 6 Mayıs 2023 tarihinde Yalova’da demiştim ki Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Afrin’i geri almaktan bahsedenler PKK’lılardır. Afrin’i geri almaktan bahsedenler HDP ve Yeşil Sol Parti’deki hainlerdir. Yalova’da yaptığım açıklamayı cevap İYİ Parti başkanından geldi. Ben PKK’lı teröristlere taşı attım ses İYİ Parti başkanından çıktı. Aynen dediği de şudur millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Manisa’da söylediği aynen şöyledir, küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Buradan Afrin’i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. Afrin’i alacağız diyenlerin sonu hüsrandır. PKK’ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp bölücülere destek çıkan, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti Başkanı’nı milletimize ve Giresun’a havale ediyorum” şeklinde konuştu.

“CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır”

CHP yönetiminin küresel güçlerin kuklası olduğunu da ifade eden Bahçeli “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ videosuyla çuvalladığını da kaydeden Bahçeli, “Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye’den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türkler’in içişlerine karışmamak demek adayı Rumlar’a teslim etmek demektir. CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır. Bu zillet CHP’ye oy veren kardeşlerime reva görülemez. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter mesajından yayınladığı ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlıklı videosunda yine çuvalladı ve rezil oldu. En büyük projesi diye tarihi İpek Yolunu canlandıracağını iddia etti. Halbuki Türkiye’den kalkan trenin Çin’e ilk seferini yapalı tam iki yıl oldu. Çin’den Londra’ya giden kesintisiz hattın açılmasını bilmeyen ve duymayan bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir. Asya-Avrupa dış ticaret ağlarındaki merkezi konumumuzu güçlendirmek için açılan Orta Koridor kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2017 yılında Marmaray’da 2013 yılında hizmete girmişti. Tıpkı Marmaray’da, tıpkı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde olduğu gibi Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Doğu-Batı bağlantısını kurulmasını sağlayan dev projelere kulp takmıştı. Üstelik partimizin dış politikada alanında vizyon çalışması olan Türk Kuşağı projesinden de intihal yaptığı, onu da yanlış yaptığı anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun liyakati yoktur. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldıracak planı ve hazırlığı yoktur. Kümes inşasını bile beceremeyecek bu şahıs, yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaat ediyor. Bir ara da herkese traktör dağıtıyorlardı, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Altın dağıtacağız diyor, iyice su kaynattılar mı? Evet, kaynattılar. Bunlar bugün söyler, yarın unutur. Sabah yemin eder, akşamına çiğner. Hamd olsun mandacılar, muhterisler, maceraperestler, milliyetsizler her zaman hayal kırıklığına uğramışlardır. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne binbir vaatle giren teslimiyetçi ilkeller her defasında duvara toslamışlardı. Tarih gene tekerrür edecek, 14 Mayıs’ta bunların alayı uçurumun dibini boylayacaklar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin emperyalizmin gedikli lejyonu, İYİ Parti’nin gizli teminçisi, HDP’nin girift tetikçisi, diğerlerinin de siyasi garnitürü olacak kadar alçaldığını söyleyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin müthiş ve müessir vasfından, Cumhur İttifakı’nın ahlaki ve siyasi vakarından irkilip hitamında iliklerine kadar korku duyan, bu suretle misilleme yapan iç ve dış mihrakların hesap hatası yaptıklarına 14 Mayıs’ta şahit olunacaktır. Çünkü Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Çünkü Türkiye önüne dikilmiş bariyerleri yıkmaya başlamıştır. Kaldı ki zillet ittifakının, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının telaş ve tedirginlikleri boşuna değildir. Siyasi, ekonomik ve diplomatik ablukalar birbirini kovalarken, Kızılelma ruhu şahlanmış, Türk Birliği ülküsü canlanmış, küresel ve bölgesel konulara müdahil bir Türkiye kudreti hayalden gerçeğe dönüşmüştür. Yönetim sistemindeki reform iç ve dış işgal cephesini ürkütmekle kalmamış, doğrudan ve doğal olarak yeni arayışlara itmiştir. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi emperyalizmin gedikli lejyonudur. İYİ Parti gizli teminçisi, HDP girift tetikçisi, diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlar, Türk milletinden ahlaken ve manen kopmuşlardır. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların hamisi varsa bizim de milletimiz, bizim de Giresunumuz vardır” diye konuştu.

“Erdoğan’ın gitmesini yazanlar alçaktır”

Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini yazanların alçaklık yaptığına dikkat çekerek “PKK’nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu’ya ‘AK Parti’yle MHP’yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler’ dedi mi demedi mi? Elbette dedi. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü kurutacağız. PKK, zillet ittifakına destek veriyor mu? Hem de açık şekilde arkasında duruyor, terör baronları gizlemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı arkasına paylaşıyor. PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile MHP’nin zaafını kolluyorlar mı? Evet kolluyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne saldırıyorlar mı? Evet bunu da yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, beyhudedir. Makus sondan hiçbirisi kurtulamayacaktır.14 Mayıs akşamında sonuçlar eblli olduğunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Hans’a, Sam’a, Jonny’lere kurban edemeyiz. Anadolu’nun çocuğunu, Karadeniz’in uşağını kurban edemeyiz. Onun için Recep, Recep, Recep diyeceğiz” dedi.

Bahçeli yaptığı konuşmanın ardından partililerine karanfil dağıttıktan sonra Giresun’dan ayrıldı.