MHP Lideri Bahçeli: "Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır"

- "Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir"

- "Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir."

- "Ahmet Davutoğlu’nun konuşması bizi son derece rahatsız etmiştir. Sayın Davutoğlu, bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki yanı olmadığı gibi baştan ayağa sakattır."

- "Türkiye’de eşitlik verilmiştir. Kürdistan diye bir yer yoktur"

- "CHP başkanının DEM ortakları ile katıldığı toplantıda mezhep kışkırtması aymazlıktır, art niyetliliktir"

- "Utanmadan sıkılmadan şuur kepenklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmekte. Rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın. Darbe mi yapacaksın isyan mı çıkaracaksın"

- "Disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan bugünkü CHP’dir"

- "Mavi vatana masal diyen köksüzlerin çatı örgütü CHP’dir. "

- "Biz hazırız, ayağımıza pranga vurmak isteyenleri yıkıp geçeceğiz. Neoliberal tehditleri aşacağız"

- "Kerkük Türk’tür; Irak, Türkmenlerin de sonuna kadar yurdudur"