Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Devlet Bahçeli’nin hastanedeki işlemlerinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu açıkladı.

MHP Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli’nin, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere girişi yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir. Hastaneye yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi

Açıklamanın devamı şöyle:

"14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır"