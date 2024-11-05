MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt sorunu kanlı emperyalistlerin tuzağıdır. Bölücü terörün hain ve kanlı eylemlerini sakladığı ihanet kılıfıdır"

- "Sözde Kürt sorunu insani bir yaklaşım açısından değil, dün Osmanlı İmparatorluğu’nu bugün de Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamak gayesiyle gündeme getirilmiş sipariş bir projedir"

- "Emperyalizmin şu anki uşakları, Kürt kimliği, Anayasal statü, özerklik, federasyon, anadilde eğitim ve savunma hakkın konularında ortalığı ayağa kaldırmaktadır. Bunlar açıkca Türkiye’yi, Türk milletini ve Türk vatanını bölmeye ve parçalamaya dönük hamlelerdir ki böyle bir şeyi hoş görmemiz elbette eşyanın tabiatına aykırıdır"

- "Türkiye’de Kürt sorunu yoktur"