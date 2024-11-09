Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile “Fikrimin İnce Gülü” şarkısını dinleyerek Ankara turu attı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Garajında çok sayıda klasik otomobili var. Onlardan biri olan 06 MHP 009 plakalı otomobilin başına geçen Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında olduğu bilinen “Fikrimin İnce Gülü” parçası ile Ankara sokaklarında tur attı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan ’Fikrimin İnce Gülü’ ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli’nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası ise dikkat çekti.