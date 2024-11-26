MHP Lideri Bahçeli: "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz."

- "Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden biri İsrail başbakanı ’Caniyanhu’ için verilen tutuklama kararıdır."

- "Bu kararın yükümlülüğünden hiçbir ülke kaçamaz. ’Caniyahu’ ile eski savunma bakanının uluslararası ceza mahkemesine taraf olan herhangi bir ülkeye gittiğinde tutuklanması gerekir."

- "İnsanlık suçlarının en ağırı Gazze’de yaşanmıştır. BM sözleşmesinde belirtilen suçlar ile Cenevre savaş suçları sözleşmesinde savaş suçu olarak açıklanan suçlarda ’Caniyahu’ ve savunma bakanının kaçışı söz konusu değildir"

Kurtuluş resepsiyonuna ’domuz’ hatırası damgayı vurdu Kurtuluş resepsiyonuna ’domuz’ hatırası damgayı vurdu

- "Türkiye ve Türk milletinin tarihi mücadelesini onurluca sürdürmeliyiz"

- "Kürdü Türk’ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır"

- "Kandil’de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız?"

- "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz."

Kaynak: iha