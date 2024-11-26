MHP Lideri Bahçeli: "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz."

- "Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden biri İsrail başbakanı ’Caniyanhu’ için verilen tutuklama kararıdır."

- "Bu kararın yükümlülüğünden hiçbir ülke kaçamaz. ’Caniyahu’ ile eski savunma bakanının uluslararası ceza mahkemesine taraf olan herhangi bir ülkeye gittiğinde tutuklanması gerekir."

- "İnsanlık suçlarının en ağırı Gazze’de yaşanmıştır. BM sözleşmesinde belirtilen suçlar ile Cenevre savaş suçları sözleşmesinde savaş suçu olarak açıklanan suçlarda ’Caniyahu’ ve savunma bakanının kaçışı söz konusu değildir"

- "Türkiye ve Türk milletinin tarihi mücadelesini onurluca sürdürmeliyiz"

- "Kürdü Türk’ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır"

- "Kandil’de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız?"

- "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz."