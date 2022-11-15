Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, yaşanan İstiklal Caddesi patlamasını işaret ederek, “HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz” dedi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, yaşanan İstiklal Caddesi patlamasını işaret ederek, “HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısına katıldı. Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli’nin gündeminde İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırı, Millet İttifakı’nın dün gerçekleştirdiği toplantı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci üye olması vardı.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceği Aralık ayından itibaren “Köyüm Benim Sohbet Toplantıları”na belirli süreyle ara verileceğini açıklayan Bahçeli, “Çalışmalarımızın ibresini daha çok bütçe görüşmelerine çevirip bu alanda yoğunlaşacağız. Başta emeklilikte yaşa takılanlarla sözleşmeli çalışanları ilgilendiren, vatandaşlarımızın lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemeleri de inşallah sırasıyla hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecektir”

Türkiye’nin üstesinden gelinmesi gereken en öncelikli sorununun bölücü terör olduğunu dile getiren Bahçeli, “Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecektir. Türkiye ne zaman adından ve güçlü adımlarından söz ettirse, bölgesel ve küresel meselelere muktedir bir şekilde ne zaman müdahil olsa çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman yükselişe geçip ayağına vurulan prangaları kırmaya başlasa terör eylemleri aracılığıyla karşı ve kanlı bir cevap almaktadır” diye konuştu

“Teröristle mücadele taktik eğitim ve icra programı oluşturulmalı”

Terörle mücadelenin çok değişken ve dinamik bir mücadele olduğunu aktaran Bahçeli, terörün rutin taktiklerle önlenmesinin güç olduğuna vurgu yaparak, “Teröristin eylem yöntemlerinin değişmesi süreçlerinde ön alarak ilgili güvenlik kuvvetlerini yeni şart ve durumlarla uyumlu olarak devamlı eğitecek, donatacak ve yönetecek ‘teröristle mücadele taktik eğitim ve icra programı’ oluşturulmalı ya da oluşmuşsa kademe kademe olgunlaştırılmalıdır. Sorunun içten ve dıştan alabileceği bütün desteklerin kesilmesini sağlayacak kadar geniş “diplomatik mücadele eylem planı” hazırlanmalı, eşgüdüm halinde de uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

“HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz”

Bahçeli, Türkiye siyasetinde de teröre sıcak ve sevimli mesajlar verenlerin millet önünde suç ortağı olduğunu dile getirerek, “Her muhit ve mecrada olduğu gibi, TBMM’de de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK’nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP, CHP’nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır. Terör zillettir, terör örgütleri hıyanettir, teröre karşı üç maymunu oynayanlar da zulmün göbek taşıdır” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir”

İstiklal Caddesi’nde yaşanan kanlı saldırıya misliyle cevap verileceğini belirten Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir. Türk milleti, teröristleri eğitip, silahlandırıp, ellerine bombaları tutuşturup Türkiye’ye gönderen sözde müttefiklere Allah şahit olsun ki diz çökmeyecek, şirret oyunlarına boyun eğmeyecektir. Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, buna göz yumanlar, bundan nemalanma hevesine kapılanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. PKK’lı, PYD ile YPG’li teröristlerin sırtı teneşire gelmedikçe haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur.”

“Zillet ittifakı İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, PKK/YPG’yi lanetleyememiştir”

Altılı Masa partilerine çağrıda bulunan Bahçeli, partilerin terörizmle aralarına net bir çizgi çekmeleri gerektiğini belirterek, “Dün zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Altı parti başkanının altına imza attıkları müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında şu işe bakınız ki, PKK, YPG ve PYD yoktur. HDP’nin sözde taziye mesajıyla altılı masanın mesajı arasında hiç fark var mıdır? Zillet ittifakı İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK/YPG’yi lanetleyememiştir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca ABD’li bir gazetenin tarafından atılan “Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin bombalandığını” başlıklı haberi ile ilgili de eleştirilerde bulundu. Bahçeli bu durumun psikolojik bir hareket ve algı oyunu olduğunu dile getirdi.

“KKTC’nin dünya çapında tanınmasının önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır”

Kıbrıs’ın Türkler açısından önemine vurgu yapan ve yüzüğündeki Kıbrıs haritasına işaret eden Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türklüğü Türk Dünyasının bir parçası görüldüğünden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. Artık KKTC’nin dünya çapında tanınmasının önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır. Kıbrıs Türk’tür, yeri Türk Birliği’nin içindedir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsüyle AB Dış ilişkiler Servisi tarafından KKTC’nin bu yeni statüsünün reddedildiğinin telaşla açıklanması Rum ağzıdır, Yunan dilidir, hükümsüzdür, hukuksuzdur, ahmakça bir sızlanmadır.”