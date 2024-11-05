MHP Lideri Bahçeli: "Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım."

- "Unutmasınlar ki en büyük gücümüz çelik gibi sağlam milli birliğimizdir. Bu birliği yıkmaya çalışanların sonu da yalnızca mezarlıktır"

- "Çekildiğimiz tüm coğrafyalar çatışma ve çalkantılarla boğuşurken içimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çıban başlarını nasıl yok sayalım?"