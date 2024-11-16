Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder ve yönetim kurulu üyeleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Misafirlerini başkanlık toplantı salonunda ağırlayan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Cümleten hoş geldiniz. Allah hatırınızı yapsın başkanım. Teşkilatçılık önemli. Teşkilatçılık varsa başarı vardır. Allah yeni görevinizde başarılarınızı daim etsin.” diye konuştu.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder de Başkan Yalçın’a kabulleri için teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Ziyaret, birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.