Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 9 etapta 9 bin üyeye ulaştı. İl Başkanı Veysel Şahin, "Partimize olan teveccühün farkındaydık. Bu teveccüh Liderimize olan derin sevgi ve saygının göstergesi, Cumhuriyet değerlerimizin, Atatürk sevgimizin ve Büyük Türkiye Ülkümüzün hemşerilerimizde karşılık bulmasıdır. Üye çalışmalarımız ilçe ilçe devam ediyor. Sonuçları Genel Başkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 9 etapta 9 bin üyeye ulaştı. İl Başkanı Veysel Şahin, "Partimize olan teveccühün farkındaydık. Bu teveccüh Liderimize olan derin sevgi ve saygının göstergesi, Cumhuriyet değerlerimizin, Atatürk sevgimizin ve Büyük Türkiye Ülkümüzün hemşerilerimizde karşılık bulmasıdır. Üye çalışmalarımız ilçe ilçe devam ediyor. Sonuçları Genel Başkanımıza arz edeceğiz" dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığının başlattığı üye kampanyası devam ediyor. MHP İzmir İl Başkanlığı’na ait resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre dokuz etapta yapılan üyelik çalışmaları büyük katılımlara sahne oluyor. Çeşme, Kemalpaşa, Konak, Torbalı, Menemen, Menderes, Selçuk ve İl Başkanlığı’nda yapılan üye katılım törenlerinde İyi Parti, Zafer Partisi ve CHP’den istifa ederek MHP’ye geçenlerin sayısı 9 bine ulaştı.

İl Başkanı Veysel Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada partisinin yükselişinin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ilkeli ve Türkiye merkezli siyaset anlayışından kaynaklandığını vurguladı. Şahin, "MHP yarım yüzyılı aşmış siyasi geçmişiyle, Cumhuriyet ilkelerimize olan inancın kalesi, Atatürk sevgi ve saygısının bayrağı ve tüm milli değerlerimizin buluştuğu kavşak noktası olmuştur. Genel Başkanımız ve partimiz bu noktada siyasi merkezin tam orta yerinde durmaktadır. Tabi ki hemşehrilerimiz buna değer veriyor ve gerekli teveccühü gösteriyor. Bunu zaten biliyoruz. Üyeliklerimizin artmasında da bunu gözle görmüş olduk" dedi.

Güç verdiler

Partisine katılanlar için de "Hoş geldiler, bize güç verdiler" diyerek konuşan İl Başkanı Şahin, "Partimize İyi Parti, Zafer Partisi ve CHP’den istifa ederek gelen hemşehrilerimiz, sizi bağrımıza basıyor, aynı yolda yürümekten gurur duyuyoruz. Geldiğiniz yer hepimizin ortak değerlerinin, inanç ve fikirlerinin, umut ve dualarının buluştuğu yerdir. MHP, Türkiye Cumhuriyetinin sarsılmaz kalesi, çocuklarımızın geleceği ve bizi buluşturan çatının adıdır. Hoş geldiniz, bize güç verdiniz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’ye sunulacak

Öte yandan MHP İzmir İl Teşkilatı geniş bir katılımla salı günü gerçekleştirilecek olan TBMM Grup Toplantısı’na katılacak. İl Başkanı Şahin, ilk dokuz etapta dokuz bin üyeye ulaştıklarının bilgisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunacak.