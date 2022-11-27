Ayşe Erol’un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Aşağı doğancılar Mahallesi Aşağı tekke Cami’de kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Merhume Ayşe Oktay’ın cenaze namazına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, yanı sıra MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar Mahallesi Aşağıtekke sakinlerinden, MHP İlçe Başkanı Erol Oktay’ın anneleri, Ayşe Oktay (74) hayatını kaybetti. Uzun süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Ayşe Erol gece yarısı vefat etti.

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