Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nden bugüne kadar geçen süredeki İl Genel Meclis üyelerinin faaliyetleri ve ilerleyen süreçte yapılması gerekenlerin değerlendirileceği toplantı, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu’nda yapılıyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.