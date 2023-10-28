MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yurdagül; “Cumhuriyetimiz ebediyen var olacaktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 100. Yıldönümü olması nedeniyle oldukça mühim olduğunu ve gelecek nesillere öneminin anlatılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Yurdagül, mesajında şunları kaydetti; “Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdiğimiz bu mukaddes günde, nice 100 yıllara daha birlikte şan ve şeref ile ulaşmayı cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyet’imiz ülkemizin, milletimizin ve devletimizin birliğinin en büyük tezahürü, bu topraklardaki ilelebet varlığımızın teminatıdır.

Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.”