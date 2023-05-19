MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Yurdagül, “Ülkemizin aydınlık yarınlarını gölgelemek isteyenlerin tüm oyunlarını ve planlarını gençlerimizle birlikte bozacağız” dedi.

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuyla dünyanın en avantajlı ülkelerinin başında geldiğini söyleyen Yurdagül, bu avantajı Türkiye’yi kafeslemek için kullanmaya çalışanların büyük bir bozguna uğrayacağını ifade etti. Türk gençliğinin damarlarında dolaşan asil kanla her türlü iç ve dış tehditlere, kumpaslara, tuzaklara, karanlık ve kirli planlara her zaman göğüs gereceğini kaydeden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Görmekteyiz ki; gençlerimizi hain ve melun emellerine alet etmek isteyenler var. Zannediyorlar ki, bu gençlik onlara alet olacak. Bilmezler ki bu gençlik, milli şuurunu şuursuzlara teslim etmez. Bilmezler ki bu gençlik, kendisi üzerinden prim yapmak isteyenlere geçit vermez!” diye konuştu.

19 Mayıs’ın gençlik için olduğu kadar milli mücadele bağlamında da özel bir duruşu ifade ettiğini anlatan Başkan Yurdagül, “19 Mayıs, bu ülkenin milli mücadelesinin başladığı tarihtir. Kurtuluş gençlik, gençlik kurtuluş demektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimizin milli duruşlarıyla dün olduğu gibi, bugün ve yarın da milliyetsizlerin alayına gereken cevabı vereceğini ümit ediyorum” dedi.