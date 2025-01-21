MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe ziyaretleri kapsamında Aşkale’nin ardından ikinci programını Pasinler’e yaptı.

MHP Erzurum il yöneticileri ile birlikte ilçe ziyaretleri kapsamında Pasinler ilçesini ziyaret eden MHP heyeti, İlçe başkanı Erkan Yağar ve partililerle ilçe başkanlığında bir araya geldi.

Ardından Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulunan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, daha sonra muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Adem Yurdagül, “Pasinler ziyaretimiz kapsamında muhtarlarımız ile bir araya geldik. Geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinleyerek, ilgili birimlere aktarımını gerçekleştirdik. Toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, muhtarlarımızın çalışmalarıyla gurur duyuyoruz” dedi.