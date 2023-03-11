Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum’un kurtuluşu münasebetiyle bir bildiri yayınladı.

Adem Yurdagül yaptığı açıklamada; “105 yıl önce Dadaşlar Diyarı’nda tarihin dönüm noktası niteliğinde bir destan yazıldı. Bir ulusu yok etmek uğruna, tüm güçleriyle saldırıya geçen ve alçakça çarpışan birçok millet oldu. Bu toprakların evlatları; genç, yaşlı, kadın demeden canı pahasına bir efsane yazdı. Türk’lüğün gururuyla “Ezelden beridir hür yaşayan milletime zincir vurdurtmam” diyen Dadaşlar mertçe, yiğitçe vatanını savunarak düşmanı püskürtmüştür. Milli mücadelenin başlamasında bir mihenk taşı görevi gören bu destan tam 105 yıl önce bugün yazıldı. Tarihimizin, ecdadımızın gururuyla, bugün buradaysak; o gün bu vatan için şehitlik mertebesine yükselen vatan evlatlarının, Nene Hatun’un ve daha nice isimsiz kahramanların sayesindedir. Erzurum’u Dadaşlar Diyarı yapan, al bayrağımızın rengine kanını feda eden bu vatan evlatlarını saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum” Dedi

Bağımsızlığımızı tüm Dünyaya haykırışımızın adıdır İstiklal Marşı!

Başkan Yurdagül İstiklal Marşımızın kabulüyle ilgili şu açıklamaya yer verdi; “Milli Mücadele’nin ardından bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’da 102 yıl önce bugün kabul edildi. Varlığını milletimize adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu ölümsüz eserinde bir milletin küllerinden yeniden doğuş hikayesi anlatılmaktadır. Her dörtlüğünde vatan evlatlarının cesareti, kahramanlığı ve ölümsüzlüğü anlatılmaktadır. Duyduğumuzda ruhumuzu aydınlatan, milli bilincimizi yücelten ve hürriyet sevdamızı hatırlatan bu mısraları vatanımıza hediye eden Mehmet Akif Ersoy’a ne kadar minnet duysak azdır.

İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Allah bir daha milletimiz İstiklal Marşı yazmak zorunda bırakmasın İnşaallah.”