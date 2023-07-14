Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “15 Temmuz’da milletimizin direnişi ve dirilişi, hain FETÖ’cülerin tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip gelmiştir” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 7. yıldönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk Milletinin 2016 yılında hain FETÖ terör örgütüne karşı gösterdiği duruş ve ferasetiyle bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Yılmaz, “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimize, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize, anayasal düzen ve özgürlüklerimize hedef alan FETÖ’cü hainler, milli iradenin gücü sayesinde hedeflerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz’da milletimizin direnişi ve dirilişi, hain FETÖ’cülerin tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip gelmiştir. Devletimizin uçağı, helikopteri ve tankıyla milletimizin üzerine ateş açacak kadar aklını, beynini ve vicdanını satmış FETÖ’cü hainlere, halkımız tarafından gereken cevaplar verilmiştir. 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Türk Milleti adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir alçak darbe girişimi, şehit ve gaziler verme pahasına, darbecilere tarihi ders verilerek püskürtülmüştür” diyen MHP’li Yılmaz, şöyle konuştu:

“O gece tankların önünde bu vatan için kendi bedenini siper eden kardeşlerimizin ruhuyla kurulan Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi biz pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Milliyetçi Hareket Partisi, 15 Temmuz gecesi lideri Devlet Bahçeli ne yapmışsa onu yapmaya devam edecek. Muhterem Genel Başkanımızın o günkü tavrı, bizim bugünkü tavrımızdır. Milletimiz emin olsun, biz dimdik ayaktayız. Allah bir daha vatanımıza, milletimiz bu tür hainlikler göstermesin. Bu milletin sırtı hiçbir zaman yere gelmedi, inşallah bundan sonra da gelmeyecektir. Biz Ülkücüler olarak öleceğiz, geri dönmeyeceğiz. Şehadete yürüyeceğiz ama asla geri dönmeyeceğiz”