Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yılmaz, mesajında, “Türk Polis Teşkilatımız; güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olarak milletimizin emniyeti, güvenliği ve huzurunun sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin 178 yıldır canla başla hizmet vermektedir” dedi.

Ülkeye sunduğu hizmet kalitesini daha da üst noktalara taşıma gayesiyle kendini sürekli geliştirmeye devam eden Polis Teşkilatı’nın, üstlendiği görevin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Görevini hakkıyla yerine getiren güvenlik güçlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Üstün hizmet anlayışıyla görevlerini ifa ederken şahadet mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz vatanımızın dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.