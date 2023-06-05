Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, selin yaralarını sarmaya başlayan hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek; "İklim değişikliği ile mücadele artık sadece çevre aktivistlerinin ya da entellektüellerin konusu olmaktan çıkmış, yaşamın her alanına etki etmesi sebebiyle hepimizin ana gündemi olmuştur" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada çevre sorunlarına işaret eden MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Öncelikle şehrimizde ve ülkemizde yaşanan sel felaketleri sebebiyle hepimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Doğal kaynakların giderek azaldığı ve dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği günümüzde, doğayı ve çevreyi koruma ihtiyacı her zamankinden daha da önemli hâle gelmiştir. Gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil, temiz bir dünya bırakmak için çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artması konusunda çok daha fazla gayret gösterilmesi gerekmektedir.

Deprem, kasırga, sel felaketi ve devam eden yaşamı olumsuz etkileyen tüm çevresel hususlara baktığımız vakit; iklim değişikliklerinin ne denli öneme haiz olduğu açıkça görülmektedir. İklim değişikliği ile mücadele artık sadece çevre aktivistlerinin ya da entellektüellerin konusu olmaktan çıkmış, yaşamın her alanına etki etmesi sebebiyle hepimizin ana gündemi olmuştur. Bu gerçekler ışığında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlar, çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılmasını temenni ederim." diye konuştu.