MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, mesajında “Cumhuriyetimiz ebediyen var olacaktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın oldukça mühim olduğunu ve gelecek nesillere öneminin birçok etkinlik ve proje ile anlatılması gerektiğini belirten Başkan Yılmaz, “Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü iftihar kutladığımız milli bayramımızdır. Ancak bu yıl 29 Ekim bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdiğimiz bu mukaddes günde, nice 100 yıllara daha birlikte şan ve şeref ile ulaşmayı yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyet’imiz ülkemizin, milletimizin ve devletimizin birliğinin en büyük tezahürü, bu topraklardaki ilelebet varlığımızın teminatıdır" dedi.

“Milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum”

Milli egemenliğin dayanağı Cumhuriyet’in ilanını kutlayan Başkan Mehmet Ali Yılmaz, “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.