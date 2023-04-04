DENİZLİ (İHA) – MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i 26’ncı ölüm yıldönümünde unutmayan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Bugün, Alparslan Türkeş Bey’in bıraktığı mirasa sahip çıkma zamanıdır” dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Başbakan yardımcılığı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev üstlenen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 26. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında; “Türk milliyetçiliği hareketinin önde gelen isimlerinden olan Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş Bey, ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletine ve devletinin bekasına adayan örnek bir dava adamıdır ve yıllarca Türk milletinin haklarını savunmak, milli birlik ve beraberliğimizi korumak için mücadele etti. Çizdiği yolda kararlı, istikrarlı ve doğru inançlı bir politika sergileyen Başbuğumuz Alparslan Türkeş, milletimizin gönlünde her daim yer alacaktır. Bugün, Alparslan Türkeş Bey’in bıraktığı mirasa sahip çıkma zamanıdır. Onun mücadelesi, Türk milliyetçiliği hareketinin temel felsefesi olan Türk milliyetçiliği, Türk-İslam sentezi, ülkücü hareket gibi kavramlarla Türk gençliğine miras olarak kalmıştır” dedi.

Türk milliyetçiliği hareketi ve ülkücü hareketin Türkeş’in mücadelesiyle başladığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“O, Türk milletine emanet ettiği Türk bayrağına, vatan topraklarına, Türk kültürüne ve milli değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan unutulmaz sözleriyle de anılır. ‘Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin ve yere düşürmeyin’ sözünü hatırlatıyor; bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyor, merhum liderimizin kabrinin nur, mekanının Cennet olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Unutmayalım ki, Türk milliyetçiliği hareketi ve ülkücü hareket, O’nun mücadelesi ile başlamış ve onun mirası ile sonsuza kadar devam edecektir”